FLÓRIDA: Com iniciativa do Professor Sócrates, “Festa das Crianças” acontece amanhã

Grupo Folha Regional, amigos e o comércio de Flórida Paulista são parceiros na iniciativa

Após o sucesso da Festa das Crianças, realizada no ano passado em Flórida Paulista, o Professor Sócrates em parceria com o Grupo Folha Regional, amigos e o comércio, vão realizar a segunda edição do evento nesta quarta-feira (11), véspera do Dia das Crianças.



Com início às 18h30, a festa contará com o Trenzinho da Alegria, pipoca, sorvete, pintura facial, algodão-doce e várias outras surpresas na Praça Gerson Ferracini.

Em conversa com a reportagem do jornal e site Folha Regional, o Professor Sócrates destacou que a iniciativa, já no ano passado, surgiu da ausência de uma programação para que as crianças pudessem comemorar o seu dia com mais alegria.



“Pensando nisso e conhecendo bem o que é ser criança, uni os amigos, parceiros e com o apoio do comércio floridense, vamos fazer mais uma vez a festa para elas, que merecem e que de retorno preenchem nossos corações de alegria com um sorriso no rosto”, destacou Sócrates.

Todas as atrações são gratuitas e a população é convidada para fazer parte desta confraternização em comemoração ao Dia das Crianças.