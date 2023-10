FLÓRIDA: Câmara sugere reajuste salarial para servidores municipais para compensar extinção de abono poupança

Através de indicação apresentada na última sessão da Câmara Municipal de Flórida Paulista os vereadores estão sugerindo ao prefeito Wilson Fróio Junior para que junto ao setor competente, realize estudos e efetive novo reajuste salarial aos servidores municipais na ordem de no mínimo 3%.

De acordo com os vereadores floridenses, este reajuste salarial seria uma compensação aos servidores municipais, face a extinção do abono poupança (14º salário) anteriormente pago em favor do funcionalismo municipal, após decisão judicial transitada em julgado em ação direta de inconstitucionalidade que considerou ilegal o pagamento em questão após pedido realizado pelo Ministério Público Estadual.

A indicação sugerindo o reajuste salarial aos servidores municipais é de autoria do presidente da Câmara Municipal professor Rafael, sendo subscrita pelos demais vereadores do legislativo floridense sendo eles Tiago Ribeiro de Souza, José Ricardo, Priscila Lima, Zé do Ico, Gato do Ovo, Magrão e Hermano Mota.

Em conversa com jornalismo Folha Regional, o presidente da Câmara professor Rafael ressaltou a necessidade de garantir que os servidores municipais mantenham o seu poder aquisitivo, sendo essa sugestão do legislativo após a extinção do abono poupança por vários anos.