Em Tupã, Tarcísio anuncia ressonância magnética para a Santa Casa e R$ 8,5 milhões para infraestrutura

No último dia 9 de outubro, o governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), esteve no palco do Teatro Municipal “José Antônio Parra Gomes”, em Tupã onde foram feitos anúncios tanto para a infraestrutura, quanto para a saúde do município. Para a infraestrutura, serão destinados R$ 8,5 milhões no total.

Investimentos em Infraestrutura

A maior parte desse montante, cerca de R$ 6,5 milhões, será destinada à recuperação da icônica Praça dos 500 Anos, um importante ponto de encontro e lazer da população tupãense. Segundo o prefeito Caio Aoqui, esse projeto de revitalização envolverá uma obra complexa, que demandará a movimentação de mais de 2 mil caminhões de terra para remover o tubo de metal armco, a colocação de aduelas e a posterior cobertura, tornando-a uma obra demorada, mas de grande impacto positivo para a comunidade.

Outros R$ 2 milhões serão destinados à reconstrução da Ponte “José Felipe Zied”, localizada na Rua Sílvio Bolcato. A ordem de serviço para essa importante obra de infraestrutura foi assinada na noite do evento, e a empresa responsável terá até 30 dias para iniciar os trabalhos, mostrando o comprometimento com a agilidade na realização das melhorias.

O evento contou com a presença do secretário-chefe da Casa Militar e coordenador da Defesa Civil do Estado, coronel Henguel Ricardo Pereira, prefeitos de municípios vizinhos e deputados, reforçando o compromisso do governo estadual com o desenvolvimento da região.

Investimentos na Saúde

Além das melhorias na infraestrutura, o governador Tarcísio de Freitas também anunciou planos para aprimorar o setor de saúde de Tupã. A Santa Casa, um dos principais hospitais da cidade, está prestes a receber um equipamento de ressonância magnética, um avanço significativo para o atendimento médico local.

O governador se comprometeu a aportar os recursos necessários, que totalizam cerca de R$ 6 milhões, para a aquisição e instalação do equipamento de ressonância magnética. Atualmente os pacientes de Tupã que necessitam deste exame pelo SUS são encaminhados para Ourinhos, uma cidade situada a 200 km de distância, gerando transtornos e despesas adicionais para os moradores. Além disso, está prevista uma reforma no laboratório da Santa Casa, com um investimento estimado em cerca de R$ 800 mil.