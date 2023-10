FLÓRIDA: Realizado 1° Torneio Interno do Sindicato dos Servidores de Futebol Médio

O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Flórida Paulista (Sindflo) em parceria com a GEC (Goiabeira Esporte Clube), promoveu no último domingo (8) o 1º Torneio Interno de Futebol Médio.

O torneio reuniu oito equipes e contou com a presença de grande público.

Confira a classificação final:

1º Lugar: Escritório Cruzeiro do Sul/JapaCar

2º Lugar: Pé Sujo F.C.

3º Lugar: Bar do Catenga

Foram premiados os atletas Geovane Massarotte (goleiro menos vazado) e Douglas (artilheiro).

Participaram ainda do torneio as equipes: Aléssio Canarinho, Galáticos F.C., Fala Muito F.C., Amigos do Santin e Na Régua F.C.

A comissão organizadora agradece a presença de todas as equipes.