JUNQUEIRÓPOLIS: Show com Edson & Hudson abre nesta quarta a Aceruva 2023

Com entrada franca, tem início hoje (11/10) em Junqueirópolis a Aceruva 2023, intitulada a partir de agora também como “a maior feira do Agro da Alta Paulista”.

Detentora do slogan “Só a Aceruva supera a Aceruva”, a tradicional festa regional, que também é conhecida como “a mais bela festa do Interior Paulista”, segue até o próximo sábado, 14/10, com grandes atrações, completa praça de alimentação, parque de diversão e exposições.

Nesta noite, o portão de entrada principal será aberto a partir das 19h, com abertura oficial do pavilhão de expositores às 20h. A abertura do rodeio tem início previsto para as 21h, e o show de Edson e Hudson, no palco principal, à 00h, desta quinta-feira, 12/10.

Após o show da dupla sertaneja, a festa prossegue no palco 2 com o show de Hashimoto e nos camarotes a atração é Gustavo Gon.

Neste ano, uma nova estrutura foi montada, mais interativa e informativa com diversos painéis de leds espalhados pelo recinto, camarote e palco central. No rodeio, o Circuito Rancho Primavera (CRP) vai apresentar novas boiadas dentro da temporada, com as montarias da 28ª etapa valendo pela Copa Pererê.

Novidades também serão apresentadas nos pavilhões de exposições comerciais e agrícolas.

A grade de shows completa apresenta também Naiara Azevedo (12), Biquini Cavadão e Traia Véia (13) e Matheus e Kauan (14), no palco principal. No palco 2, as atrações são com Mariana Placido (12), Fabio Cussioli (13) e Gabriel Silveira e Thay Antonielle. Já no camarote, o agito é por conta de Kel Bertyin (12), Anabzzi Dj (13) e Bernardo e Raphael (14).

A Aceruva é uma realização da Associação Agrícola de Junqueirópolis (AAJ), com apoio da Prefeitura de Junqueirópolis, Associação Comercial e Empresarial de Junqueirópolis (ACEJ), segmentos organizados da sociedade civil e do agronegócio, empresas locais e regionais.

SERVIÇO

ACERUVA 2023 – De 11 a 14 de outubro

LOCAL: Recinto de Exposições (Aceruva)

ENDEREÇO: Avenida Sete de Setembro, s/n, Centro, ao lado do Ginásio de Esportes Cícero Gomes