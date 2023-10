MARIÁPOLIS: Vereador cobra funcionamento e manutenção da piscina pública municipal

Em sessão da Câmara Municipal de Mariápolis, o vereador Cleber Juliano de Oliveira (Bicudo) apresentou requerimento solicitando a Prefeitura Municipal para que tome as devidas providências no sentido de manutenção e funcionamento da piscina pública municipal.

Ressaltou o vereador que a piscina pública municipal é o único local de lazer para a população e que a mesma ficou por décadas abandonada e teve sua restauração na administração anterior, ficando pronta para seu uso.

“Sabemos que a mesma não funcionou no período da pandemia por força do Covid-19, porém a administração municipal teve os anos de 2022 e 2023 até a presente data para tomar as providências para a mesma funcionar adequadamente”, afirmou o vereador Bicudo.

Ainda destacou que “devido ao forte calor ocorrido nesse período, os vereadores são cobrados diariamente pela população do porquê de um bem público dessa natureza não ter nenhuma função para a população, na qual esperou muitos anos para poder desfrutar da mesma”.

Lembrou ainda o vereador Bicudo que esse patrimônio público já foi alvo de reportagem da TV Fronteira de Presidente Prudente na qual até a presente data não foi reativada e que a população paga seus impostos para ter retorno em melhorias.

“Após receber reclamações estive em visita na piscina pública municipal, onde observamos que a água se encontra necessitando de um tratamento adequado. Diante dessas e outras situações, solicito que a administração municipal possa com urgência tomar as medidas cabíveis para seu devido funcionamento”, cobrou o vereador Bicudo.