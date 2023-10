OSVALDO CRUZ: Programa que beneficia 500 trabalhadores com café da manhã completa 14 anos

Na manhã do dia 29 de setembro, os trabalhadores que participam do programa “Bom Dia Trabalhador” comemoraram os 14 anos do programa.

Esta é uma iniciativa da Prefeitura de Osvaldo Cruz e do Fundo Social de Solidariedade que beneficia cerca de 500 trabalhadores, principalmente dos setores rural e da construção civil através do “Bom Dia Trabalhador”.

Com um café da manhã reforçado de segunda a sexta-feira, o programa oferece alimentação saudável e nutritiva para quem sai cedo de casa para trabalhar.

O café é preparado pelo setor de Alimentação da Prefeitura em parceria com o Fundo Social de Solidariedade, que conta com duas colaboradoras que acordam às 2 horas da manhã para que tudo esteja pronto logo cedo.