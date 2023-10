FLÓRIDA: Festa das Crianças do Professor Sócrates é sucesso

A segunda edição da Festa das Crianças, realizada na noite de ontem (11), pelo Professor Sócrates, em parceria com o Grupo Folha Regional, amigos e o comércio de Flórida Paulista, foi sucesso total.

A Praça Gerson Ferracini foi tomada por crianças e famílias, pessoas em todas as idades que graças a iniciativa, puderam celebrar o Dia das Crianças.

Houve pintura facial, distribuição de doces, pipoca e sorvetes e ainda o passeio com o trem e o ônibus da alegria animado por personagens, tudo realizado gratuitamente.



“Mais uma vez, o objetivo principal foi cumprido e com sucesso. É inexplicável a sensação de proporcionar uma noite cheia de alegria para as nossas crianças, que sem dúvidas, merecem uma festa como essa, que só foi realizada em mais um ano, graças ao apoio do comércio e pessoas de diversos segmentos da população. Estamos devolvendo um pouco daquilo que conquistamos em forma de diversão para elas (crianças) e isso não há dinheiro que pague”, agradeceu o Professor Sócrates.

Sócrates não descartou a realização de outro evento deste gênero ainda neste ano e já anunciou que a intenção é torná-lo tradicional, com a terceira edição já planejada para 2024.