FLÓRIDA: Presidente da Câmara quer reunião com Eixo e Artesp para discutir adequações no trevo

Reunião seria entre executivo e legislativo em busca de solução para os problemas existentes

Em sessão da Câmara Municipal de Flórida Paulista, o presidente do legislativo, vereador professor Rafael apresentou indicação onde solicita ao prefeito para que busque o agendamento de audiência junto à Artesp e concessionária Eixo – SP, entre os poderes Executivo e Legislativo, objetivando apresentar e buscar as adequações necessárias ao trevo da cidade.

Ressaltou o presidente da Câmara, que tal iniciativa é de suma importância e requer urgência, uma vez que é sabido que a concessionária realizará obras de adequação / duplicação e outros serviços que alterarão a estrutura de tráfego na rodovia, principalmente no trecho em que o município está compreendido e que se não forem pleiteadas, correm o risco de continuar a conviver com os problemas existentes e os riscos de acidentes – como os que ocorreram recentemente no local.

Ainda de acordo com o professor Rafael, existe a necessidade de diversas adequações e melhorias da infraestrutura no dispositivo de acesso da SP-294 para a via de acesso, a construção de entrada e saída pelo viaduto (que faz a ligação à antiga Usina de Álcool e o Indaiá) e outras obras que são de extrema necessidade.

Finalizando, o presidente da Câmara destacou que a iniciativa de contato com a Artesp e a Eixo-SP já foram buscadas por outros municípios como exemplo de Irapuru e Junqueirópolis, o que ainda não ocorreu por parte de Flórida.