PARAPUÃ: Vereador cobra Executivo após anúncio da saída de indústria do município

Durante sessão ordinária da Câmara Municipal de Parapuã, o vereador Eder Castro, cobrou a administração do prefeito Gilmar Martins, após anúncio da saída da indústria de autopeças OTTIMUS, do município.

Segundo o vereador, a falta de incentivo da administração levou o município a perder uma indústria que gera mais de 30 empregos diretos, uma folha salarial de R$ 250 mil, na economia do município de Parapuã.

O vereador afirmou que em fevereiro de 2021 esteve em uma reunião no gabinete do prefeito junto com os represente da indústria OTTIMUS e que em primeiro momento o prefeito sinalizou apoio, porém nunca foi concretizado e no ano seguinte ocorreu uma reunião na Câmara Municipal com todos os vereadores e os empresários, onde o prefeito não compareceu e não mandou representante. Então, uma nova reunião foi marcado na OTTIMUS e posteriormente no distrito industrial e novamente o prefeito não foi; após os proprietários da OTTIMUS solicitaram uma nova visita do prefeito na empresa e o mesmo não esteve presente, configurando assim a ida da empresa para Osvaldo Cruz onde recebeu total apoio da administração municipal da cidade vizinha.

O vereador Eder Castro mencionou que a empresa queria apenas um terreno e que lutou pouco mais de 10 anos para um espaço para aumentar ainda mais a geração de emprego e renda em Parapuã.

A indústria OTTIMUS já iniciou a construção de sua empresa no município de Osvaldo Cruz, no Centro Comercial Lino Ferrari, como anunciado pela prefeitura de Osvaldo Cruz, conforme mostram as fotos das obras em execução.

(Com reportagem do Cidade Aberta)