DRACENA: Prefeito se reúne com representantes da Elektro para buscar solução de queda de energia na cidade

O prefeito André Lemos se reuniu na manhã de quarta-feira (4), no Gabinete Municipal, com representantes da Neoenergia Elektro para pedir solução aos problemas de instabilidade na rede elétrica do município, registradas em diversos pontos da cidade nas últimas semanas e que têm resultado em danos aos aparelhos domésticos da população.

A Neoenergia foi representada pela gerente de grandes clientes da Neoenergia Elektro, Pamella Rocca, juntamente com o supervisor de distribuição Cleber Oliveira e o especialista Kleber Inácio, que apresentaram os problemas enfrentados e as soluções que já estão em andamento na rede elétrica de Dracena.

De acordo com a Neoenergia Elektro, a empresa já realizou a troca de alguns transformadores para aumentar a potência de energia no centro da cidade. A demanda aumentou muito devido à grande utilização de aparelhos de ar condicionado na onda de calor que castigou a região nos últimos 15 dias. Além disso, houve registro de oscilações de energia causadas por árvores que estão danificando a rede elétrica.

A empresa ainda informou que a subestação de energia, que pertence à Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista (CTEEP), também passou por manutenção e ampliação durante essa semana. A partir de agora a previsão é que deverão ser percebidas as melhorias.

DANOS EM APARELHOS DOMÉSTICOS

Os danos causados em aparelhos domésticos devido à queda de energia podem ser ressarcidos pela Neoenergia Elektro. Para isso, o usuário deve entrar no site https://agencia.neoenergiaelektro.com.br/, clicar em mais serviços, efetuar o login e acessar o Ressarcimento de Danos, no menu esquerdo. A solicitação também pode ser feita pelo aplicativo Neoenergia Elektro, localizado na loja de aplicativos de seu smartphone (Google Play e App Store).

Também é necessário manter o cadastro atualizado junto à concessionária para que a qualidade de energia seja mantida.