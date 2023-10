PARAPUÃ: Conquistada por Sidney Teruel, emenda de R$ 200 mil é paga para a Saúde

O deputado federal licenciado e ministro das Relações Institucionais do Governo Lula, Alexandre Padilha (PT-SP), destinou no mês de setembro de 2023, a pedido do coordenador regional da Macro PT Alta Paulista e secretário de Gabinete da Prefeitura, Sidney Teruel, em parceria com o deputado estadual Emidio de Souza (PT-SP), emenda parlamentar de R$ 200 mil para Ações e Serviços de Custeio de Saúde de Parapuã.

A emenda indicada em 2023 já foi paga e os recursos estão à disposição da Prefeitura Municipal de Parapuã.

O ministro das Relações Institucionais Alexandre Padilha recordou o seu trabalho como parlamentar, hoje licenciado para atuar no Ministério do Governo Lula, e disse que o compromisso com o povo de Parapuã continua mais firme do que nunca.

“Quero dizer aos munícipes de Parapuã que essa emenda foi destinada com muito carinho para a área da Saúde, a pedido do nosso companheiro coordenador regional e presidente do PT, Sidney Teruel, em parceria com nosso deputado estadual Emidio de Souza, e todo o nosso povo, e que o nosso comprometimento com a população vai se fortalecer ainda mais, com o Governo Lula ajudando a cidade com recursos, convênios e programas sociais”, destaca Padilha.

Teruel, que também preside o Diretório Municipal do PT Parapuã, reitera o compromisso de Padilha e Emidio com os munícipes e disse que os recursos são essenciais para melhorar a qualidade dos serviços na área da Saúde.

“O município de Parapuã, através do Partido dos Trabalhadores, agradece imensamente o Ministro Alexandre Padilha (Deputado Federal), bem como o Deputado Estadual Emídio de Souza, pela parceria em prol das melhorias da área da Saúde em nosso município. São recursos para investimentos em ambulância, equipamentos e custeio de saúde. Padilha e Emidio têm compromisso com o nosso povo!”, afirma Teruel.

Em 2023, Padilha tomou posse do mandato parlamentar da reeleição na primeira sessão do ano, em fevereiro, quando ocorreu a eleição para a mesa diretora e presidência da Câmara dos Deputados, e depois retornou ao cargo de ministro do Governo Lula.

Desde o início do ano, Padilha tem cumprido visitado várias regiões do estado de São Paulo, sempre fazendo um balanço do Governo Lula, reafirmando o compromisso com a população e destacando a previsão de novos recursos e programas para os municípios.

PADILHA É PARCEIRO DE PARAPUÃ

Padilha é um grande parceiro de Parapuã. Como Ministro da Saúde trouxe para a cidade 1 profissional do Programa Mais Médicos, articulou a chegada do Programa Farmácia Popular beneficiando mais de 7,6 mil pessoas com medicamentos gratuitos e com desconto; reformou e ampliou 2 postos de saúde; e investiu nas equipes de Saúde da Família e do Brasil Sorridente na cidade.

Como deputado federal, Alexandre Padilha destinou um total de R$ 450 mil para a cidade: R$ 100 mil para a área da Saúde; R$ 150 mil para aquisição de ambulância e indicou mais uma emenda de R$ 200 mil neste ano de 2023.