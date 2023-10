Projeto de Flórida Paulista se prepara para Encontro de Patinação em Prudente

Os alunos de patinação da professora Camila Santos Alessio, de Flórida Paulista, estão mais que ansiosos para participarem neste domingo, do Encontro de Patinadores, que será realizado em Presidente Prudente, pela empresária Ângela Cabrini, proprietária da Inline Pro Patins & Life Style. O evento será das 9h às15h30, com início na pista de skate do Parque do Povo. “A expectativa para este dia é muito grande! As crianças estão idealizando demais este evento, não falam de outra coisa!”, exclama a professora, ressaltando que na quarta-feira, a turma se apresentou na EEMF (Escola Municipal de Ensino Fundamental) Octaviano José Corrêa, na cidade, em comemoração ao Dia das Crianças.

Camila menciona que o projeto, que conta com 90 alunos, o qual ela comanda em Flórida há pouco mais de dois anos, é voltado a todas as idades, mas a grande maioria é de crianças e adolescentes, divididas em aulas em dois dias da semana, mas mesmo assim o espaço e a quantidade de patins não estão sendo suficientes. “E não param de chegar mais interessados! Eu digo que não tenho vaga, pois a quadra se tornou muito pequena, mas não adianta [risos]”, expõe Camila, que conta com a ajuda de alguns amigos e do esposo para colocar, tirar, guardar os patins e para pegar materiais durante as aulas.



Ela diz ser muito grata a todos que, de boa vontade e bom coração, a ajudaram até aqui. “Olha que em meio a lutas pelo projeto muitas pessoas pararam para me ajudar! Se não fosse por elas não teria chegado onde cheguei. Só tenho a agradecer mesmo”, frisa a professora.

Recordando o passado

Camila detalha um pouco sobre seu projeto, o qual ela diz ser “filho do Bushido Adamantina”, já que tudo começou inspirado neles quando ela viu a tenda do Bushido no Parque dos Pioneiros, em Adamantina, onde eles alugavam patins para o pessoal andar.



“Foi como se eu voltasse à minha infância! Logo aluguei um patins para andar. Mas já fazia muito tempo que não colocava um no pé, e entre tombos, arranhões e pancadas, passei uma das tardes mais gostosas da minha vida adulta!”, relembra Camila, que na semana seguinte voltou ao local e assim por mais umas duas semanas foi com suas filhas e seu esposo.

Alugaram patins para ela, as meninas que ainda estavam aprendendo, e ali estava recordando o que já havia aprendido há anos. “Na terceira semana não deu mais para aguentar e comprei um patins pra mim. Duas semanas depois comprei outro [já usado] e após um mês comprei mais um para minha filha caçula”, conta.



Mas, sua cidade não é muito apropriada para a patinação nas ruas, pois tem muitos buracos e ladeiras, e não há nenhum espaço bom e gostoso, plano e liso para praticar.

“Então fui a Secretaria do Esporte e pedi um horário no Ginásio Tancredo Neves que fica próximo a minha casa. A esta altura já tinha arrastado uma amiga para aprender comigo, e ela mais uma, e descobrimos mais dois rapazes que, inclusive, eram filhos do Bushido e moravam em Flórida. Juntávamos essa galera íamos para a quadra aos domingos de manhã andar, praticar e brincar de patins”, lembra Camila.

Fascínio

Ela conta que nisso, a molecadinha que mora perto do ginásio ia ver e todos ficavam fascinados e loucos para pôr os patins e tentar andar também. Como não tinham reservas, ela e os amigos tiravam dos seus pés e punham nas crianças. Aos poucos foram chegando àquelas que tinham patins de brinquedos, outras que não possuíam e conforme foi aumentando o número delas, a galera que começou com ela foi sumindo e Camila ficou sozinha.



“E as crianças não paravam de chegar, e fui levando assim por mais de um ano, até que o vereador Professor Rafael ficou sabendo do meu trabalho voluntário, quis conhecer melhor, e quando viu que não tinha material algum, nem mesmo um par de patins que não fosse o meu para oferecer às crianças, se comoveu e resolveu ajudar”, explana a professora, que ganhou mais um lutando por sua causa junto à Prefeitura até que conseguiu a doação de dez pares de patins.

O pontapé para o projeto

Em comemoração aos dez pares de patins doados pela Prefeitura, Camila organizou um evento de patinação gratuito para a cidade e convidou a galera do Bushido para ir apresentar o Hóqueio. Foi um sucesso, e no outro dia ela já não tinha mais patins sobrando, de tantas crianças que apareceram no ginásio.



E assim ela foi levando o projeto voluntário sem um plano ou documento de regularização de sua atividade junto à Prefeitura. Ela apenas colocava os patins nos pés das crianças e os ajudava a ficarem em pé e se divertirem. Camila formulou e digitou um projeto com a ajuda e instrução do Bushido, do professor Rafael e do secretário esportivo Luizinho Alessio. Enviou ao Executivo, juntamente com o pedido de mais patins.

“Passado um tempo vieram mais 20 pares, e a pouco mais de quatro meses meu projeto foi regularizado! Hoje, embora ainda não seja formada em Educação Física, posso dizer que ‘sou professora de patinação’, já que não é exigida a formação para modalidade, mas estou a caminho de alcançá-la”, acentua a professora de patins, agradecendo a todos que a ajudaram até aqui.