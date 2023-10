DRACENA: Faleceu Aparecido Lopes de Oliveira, o técnico Dozinho

Faleceu Aparecido Lopes de Oliveira (70 anos), conhecido como Dozinho. Foi jogador do Marília AC e do Dracena FC na década de 1970 e depois seguiu a carreira como treinador de futebol. Destaque para sua passagem pelo comando das categorias de base da Comissão Central de Esportes e Secretaria Municipal de Esportes na revelação de atletas, incluindo Rodrigo Caio.

Dozinho também foi um dos idealizadores do Campeonato Regional de Futebol Cidade de Dracena, que num determinado período ocorreu em Junqueirópolis. Foi técnico de Dracena em competições como Jogos Regionais e Campeonato Estadual de Futebol.

Dozinho era aposentado como servidor público municipal. Deixou a esposa Sueli e três filhos, além de quatro netos.

Nesta manhã, Dozinho passou mal após o café da manhã e foi socorrido, mas faleceu. O corpo foi encaminhado para Presidente Prudente, onde passará pelo Serviço de Verificação de Óbito. A família ainda vai definir horários do velório e sepultamento.

TRAJETÓRIA

Dozinho nasceu em 23 de outubro de 1952 e iniciou sua carreira como atleta profissional nas categorias de base do Marília, onde se profissionalizou. Também atuou profissionalmente pela equipe do Tupã FC, Garça FC, Guarani de Adamantina e Dracena FC.

Dozinho chegou a Dracena no ano de 1975, contratado pelo Dracena FC, para atuar como atleta, jogando de 1975 a 1982 e sendo campeão da 2 º Divisão em 1975 e 1976. Assim que encerrou sua carreira, no ano de 1982, começou a atuar como técnico do Dracena FC das categorias Juniores e Profissional, levando a equipe profissional ao quadrangular final da 2º divisão.

Sua atuação como técnico foi como técnico nessas categorias foi até 1984. De 1984 a 2014 trabalhou nas categorias de base do futebol pela Prefeitura de Dracena, obtendo diversas conquistas. As mais importantes foram: Campeão Estadual de Futebol, na categoria dente de leite, no ano de 1995 e 2009; Campeão Estadual pela categoria dentão em 2010; e Campeão dos Jogos Regionais em 2003.

Dozinho revelou diversos atletas que se tornaram profissionais, entre os que mais se destacaram, foram Adriano Gerlin, Edu Dracena, Renato e Juliano Maquininha.