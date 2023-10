ACERUVA 2023 é sucesso e registra recorde de público

A Aceruva 2023 está sendo considerada um sucesso absoluto. O tradicional evento denominado de “A maior feira do Agro da Alta Paulista” mais uma vez está comprovado com a magnitude da festa realizada neste ano.

Foram quatro dias de muita alegria e diversão no recinto – de 11 a 14 de outubro – com muito entretenimento para todos os públicos. Teve praça de alimentação, parque de diversão, exposição, rodeio e shows de vários gêneros musicais, proporcionando momentos de encontros familiares, de amigos e de novas amizades.

Se não saiu tudo perfeito, pode-se dizer que beirou a perfeição. Há de se destacar a organização, a pontualidade do rodeio e artistas que se apresentaram, a decoração, as artes visuais e a limpeza.

E, mesmo com pouquíssimos incidentes fora do recinto, o público presente foi um show à parte, inclusive batendo o recorde de todas as edições na noite de sábado (14).

Só a Aceruva supera a Aceruva? Sim! E mais uma vez está comprovado com a magnitude da festa realizada neste ano!