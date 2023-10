Morre aos 86 anos, João Bertolo, ex-proprietário da Usina Floralco de Flórida Paulista

Corpo de João Florentino Bertolo está sendo velado em Adamantina

Foi informado no início da noite desta segunda-feira (16), o falecimento de João Florentino Bertolo, aos 86 anos.

Com seu irmão, adquiriu a Usina Floralco em 1989, empreendimento que estava desativado.



Mostrando empreendedorismo e força de vontade, a colocaram para funcionar em meses após, em junho do mesmo ano, voltando a gerar empregos para a população floridense e com o passar do tempo, a transformaram em uma das maiores usinas da região.

De personalidade forte e presente no dia-dia da empresa, ele foi proprietário da extinta Usina Floralco, pertencente ao Grupo Bertolo e que por décadas esteve à frente dos negócios da planta industrial onde eram fabricados açúcar e etanol, tornando-se bastante popular em Flórida Paulista e região.

Conforme a Haddad Organização Social, empresa funerária responsável pela despedida de João Florentino Bertolo, seu corpo está sendo velado no Jardim da Saudade e o sepultamento programado para as 16h30 de amanhã (17), no jazigo da família, no Cemitério da Saudade, em Adamantina.