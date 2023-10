FLÓRIDA: Secretaria de Educação anuncia chegada de novos uniformes para os alunos

A secretaria municipal de Educação da Prefeitura de Flórida Paulista anunciou hoje através das redes sociais a chegada dos novos uniformes que serão distribuídos para todos os alunos das escolas municipais.

De acordo com a secretaria municipal de Educação, com a chegada dos novos uniformes em breve será feita a distribuição aos alunos.



“Este é um passo importante para garantir a identificação e o senso de unidade entre os estudantes, promovendo igualdade e orgulho em nossa comunidade educacional”, ressaltou a secretaria municipal de Educação.

Os novos uniformes já estão na sede da secretaria da educação, conforme mostrou as fotos postadas. “Estamos ansiosos para ver nossos alunos vestindo com orgulho os novos uniformes e continuando a jornada de aprendizado com estilo”, finalizou a secretaria municipal de Educação.