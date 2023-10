II Feira de Ciências do Oeste Paulista é iniciada em Presidente Prudente

Evento conta com palestras, oficinas, minicursos e atividades práticas com o objetivo de estimular a ciência e a tecnologia no município

Como parte da 20º Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, teve início nessa segunda-feira (16/10), no auditório da FCT/Unesp, a II Feira de Ciências e Tecnologia do Oeste Paulista, vento que conta com a participação de diversas instituições da região, dentre elas a Prefeitura de Prudente e a Fundação Inova.

No evento de abertura, o município foi representado pelo secretário de Tecnologia da Informação de Prudente (Setec), Helton Sapia, que compôs a mesa ao lado da diretora da FCT/Unesp do Campus de Prudente, Cristina Baron, do vice-diretor, Ricardo Pires de Paula, e do docente da instituição e um dos coordenadores da Feira, Valdemiro de Carvalho Junior.

Segundo Valdemiro Junior, o evento tem como principal objetivo popularizar a cultura científica em nossa região. “Nosso esforço é para que a sociedade saiba da importância da ciência como ferramenta promotora de inovação e tecnologia, de solução de desafios, e da melhoria na qualidade de vida”.

O coordenador acrescentou também que o evento caminha na direção correta, tendo em vista que o número de trabalhos submetidos por alunos de escolas estaduais e técnicas mais que triplicou quando comparado a edição anterior. “Estamos realizados e com entusiasmo de que estamos no caminho certo. A Feira é uma grande oportunidade para que os alunos das escolas estaduais e instituições técnicas e tecnológicas possam mostrar o seu trabalho, chamando a atenção de pesquisadores, investidores e profissionais da área”, afirmou Valdemiro.

O secretário de tecnologia de Prudente, Helton Sapia, falou sobre a parceria das instituições organizadoras. “A feira veio para mostrar como podemos evoluir a nossa sociedade aplicando a tecnologia fazendo ciência, realizando inovações. A união dessas instituições nesse evento o torna ainda mais forte para que possam incentivar cada vez mais os jovens a serem a mudança que eles querem através da ciência, da tecnologia e a inovação”.

A programação se estenderá até o próximo dia 20, com palestras, oficinas, minicursos, além de uma série de atividades práticas, que visam estimular a ciência e a tecnologia no município.

Palestra de abertura

Já a palestra principal do evento ficou por conta do empresário e influenciador digital, Alexandre Mainardi, CEO da Nuvem UAV, empresa fabricante de drones que tem sua sede em Presidente Prudente.

O palestrante do dia falou sobre sua trajetória profissional, contando sobre seus erros e acertos na área tecnológica, com foco principal em seu perfil digital, que conta com mais de 700 mil seguidores, Alexandre costuma mostrar como a tecnologia pode ser aplicada em atividades do dia a dia. “Vim mostrar como a internet influenciou nos meus negócios e principalmente incentivar o pessoal que está começando na vida acadêmica a usar essa ferramenta tão poderosa que é a internet”.

InovaDay

Como parte das atividades da Feira, a Prefeitura de Prudente promove, por meio da Inova Prudente, no dia 19 de outubro, o InovaDay – um dia repleto de atividades que serão realizadas nos espaços da Fundação Inova.

As seguintes atividades estão previstas para acontecer de forma gratuita, das 8h30 até às 21h horas.

– Exposição sobre a história de produtos sustentáveis

– Turnê Espaço Maker

– Laboratório de Realidade Virtual e Aumentada

– Laboratório de Química, Física e Biologia

– Estúdio de Podcast

– Estúdio de Fotografia Digital

– Atividades de Robótica

– Decolagem de Drone

– Turnê pelo Coworking

Escolas e demais instituições de ensino interessadas em participar deverão realizar o agendamento pelo email eventos@inovaprudente. com.br ou também pelo whatsapp (18) 99715-5886. Caso a visita não seja realizada por meio de excursão, não é necessário realizar agendamento.