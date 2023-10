FLÓRIDA: Galáticos F.C. conquista Torneio de Futebol Médio de Aniversário da cidade

A Prefeitura de Flórida Paulista, por meio da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer promoveu no último domingo (15) Torneio de Futebol Médio – categoria adulto – em comemoração ao aniversário de 82 anos da Cidade Amizade.

Foram premiadas as seguintes equipes: 1º lugar: Galáticos; 2º lugar: Amigos do Santin; 3º Supermercados Ikeda; 4º lugar: Indaiá do Aguapeí. Os atletas (Otávio goleiro menos vazado) e (Lu artilheiro) ambos da equipe Galáticos também receberam premiação.

A competição foi realizada no campo de futebol do Centro Esportivo “Dr. Hiroshi Osaki”.