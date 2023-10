Lucélia estreia com vitórias no 51° Campeonato Estadual de Futebol

As equipes de futebol sub-13 e sub-15 do Programa de Ensino Municipal de Cultura e Esportes – PEMCE, de Lucélia, estrearam com vitória na segunda-feira, 16, pela fase sub-regional do Campeonato Estadual de Futebol.

O selecionado de Lucélia, que tem a frente o professor Michael Santos, foi até Flórida Paulista para enfrentar a cidade de Irapuru nas duas categorias.

No primeiro confronto da noite, o sub 13 venceu os irapuruenses pela placar de 6 a 0, já no segundo jogo da noite o sub 15 também venceu Irapuru pelo placar de 7 a 0.

Os resultados que o futebol e futsal vem tendo ao longo da temporada são reflexos do planejamento e desenvolvimento do Programa PEMCE, que é executado dentro do município em diversas modalidades desde o ano de 2022.

O campeonato estadual de futebol é uma competição da Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo onde os municípios participam gratuitamente, tendo como obrigatoriedade para participação o bom rendimento escolar dos atletas.

As aulas do PEMCE acontecem diariamente no município de Lucélia e os interessados em participar devem procurar os professores das mais diversas modalidades existentes, ou procurar a Diretoria de Esportes que fica localizada na Secretaria de Educação.

Os próximos compromissos das equipes de Lucélia no estadual de futebol serão já nesta sexta feira, 20, também em Flórida Paulista onde nossos selecionados enfrentam os donos da casa nas três categorias, sub-11,13 e 15.