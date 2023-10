Osvaldo Cruz recebe etapa do Concurso Miss São Paulo

A cidade de Osvaldo Cruz recebeu no final de semana uma etapa do Concurso Miss São Paulo.

O evento foi realizado no Centro Cultural “Maria da Conceição de Arruda Vilaça” e contou com a participação de candidatas disputando as categorias Adulto e Teen.

A população participou do evento que também contou com a presença do Secretário de Cultura, Esportes e Turismo “José Clodoaldo Cavacini” e do Diretor de Cultura, “Wilson Guerreiro”.

A classificação ficou da seguinte forma:

Categoria Adulto:

1º Lugar: Suelen Gomes (Rancharia)

2º Lugar: Thaís Bernini da Silva (Piacatu)

3º Lugar: Isabele Pinheiro (Lins)

4º Lugar: Gabrielly de Oliveira Araújo (Ameliópolis/Presidente Prudente)

5º Lugar: Sara Anai Santiago dos Santos (Monte Alto)

Categoria Teen:

1º Lugar: Yasmin Lorimier Costa (Tupã)

2º Lugar: Maggie Roldan Ricardo (Americana)

3º Lugar: Kamilly de Souza Ferreira Lima ( Osasco)

4º lugar: Pamela Ayumi Kuboki (Adamantina)

5º Lugar: Giovana Franciele dos Santos (Dracena)