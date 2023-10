Ex-prefeito e outras cinco pessoas são denunciadas por falsidade ideológica, peculato e inserção de dados falsos

O inquérito foi encaminhado ao fórum da Comarca de Regente Feijó (SP) e passará por análise do Poder Legislativo.



A Polícia Civil não divulgou os nomes dos indiciados na Operação Tríade. A reportagem do g1 não conseguiu contato nesta quarta-feira (18) com o ex-prefeito Dário Marques Pinheiro nem com a defesa dele. Havendo um posicionamento oficial, o texto será atualizado. Pinheiro foi eleito para dois mandatos consecutivos de prefeito em Caiabu, entre 2013 e 2020.Além disso, o delegado também relatou que foram propostos outros inquéritos policiais vinculados, sendo dois relativos a empresas que prestariam serviços à Prefeitura, outro vinculado à recebimentos de valores de ações judiciais e um quarto relativo à lavagem de dinheiro.

Alves também afirmou que existe um quinto inquérito vinculado à operação, referente à consumo de combustíveis, ainda em trâmite, “já quase finalizado”.