Identificado pela Polícia Civil o suspeito de furto em mercadinho de Flórida Paulista

Foi identificado pela Polícia Civil, um suspeito de ter praticado o furto no Mercadinho Resende, em Flórida Paulista, na madrugada do último sábado (14).

Na ocasião, após abrir a porta de vidro da empresa, o autor invadiu seu interior e levou certa quantia em dinheiro que estava no caixa.

Conforme o delegado de polícia Dr. Hilton Testi Renz, em entrevista ao jornal e site Folha Regional, o suposto autor já teria sido reconhecido por testemunhas e agora, os trabalhos se concentram na realização de diligências para que o inquérito seja concluído.



A agilidade dos trabalhos realizados pela equipe do Setor de Investigação, o “SIG” da Polícia Civil, fizeram com que em apenas três dias, fossem colhidos dados e informações que levaram ao suspeito.

Com a conclusão do inquérito, ele poderá ser denunciado ao Ministério Público e posteriormente responder pelo processo do crime de furto.

A reportagem do jornal e site Folha Regional segue acompanhando o caso.