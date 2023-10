FLORIDA: Associação Comercial faz promoção “Aniversário Premiado”

Na semana em que será comemorado os 82 anos de Flórida Paulista, a Associação Comercial e Industrial – ACIFP, realiza a promoção “Aniversário Premiado”.

De 23 a 28 de outubro, as lojas participantes vão oferecer descontos, preços e promoções especiais aos clientes da Cidade Amizade.

Para deixar a promoção ainda melhor, alguns dos empresários participantes, além de todos os benefícios já citados, vão fazer a entrega gratuita dos produtos adquiridos.

Conforme o presidente da Associação Comercial, o empresário Murilo Ricardo, visa oferecer vantagens aos clientes e ainda estimular as compras no comércio floridense, que gera empregos, renda com forte atuação na arrecadação de impostos transformados em benefícios para toda a população, fazendo com que toda ou parte da receita fique no município.

As lojas participantes serão amplamente divulgadas nas redes sociais da Associação Comercial.