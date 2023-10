Inscrições para concurso da Prefeitura de Adamantina para diversos cargos estão abertas

As inscrições para o concurso da Prefeitura de Adamantina para o provimento de cargos públicos efetivos vagos estão abertas e seguem até às 16h do dia 9 de novembro (período em que a 2ª via do boleto estará disponível), somente pela internet no site www.inepam.org.br.

As vagas abertas são para os cargos de: agente de controle de vetores, ajudante geral – feminino, ajudante geral – masculino, analista de tecnologia da informação- infraestrutura redes, assistente social, médico do trabalho, médico pediatra, médico psiquiatra, motorista, orientador jurídico, professor de educação fundamental – dm, da ou dv – PEB II, professor de educação fundamental – PEB I, professor educação infantil emei ciclo i, psicólogo, técnico em contabilidade, técnico em segurança do trabalho e terapeuta ocupacional.

Para os cargos de nível fundamental completo, a taxa de inscrição é de R$35,00; já para as vagas que exigem ensino médio completo e/ou técnico, o valor é de R$40,00 e para os de nível superior R$45,00.

As provas serão aplicadas provavelmente no dia 17 de dezembro, a partir das 9h para o primeiro período e a partir das 14h para o 2º período, horário em que serão fechados os portões.

A convocação e confirmação da data e local de realização da prova estará disponível e será divulgada nos sites www.inepam.org.br e www.adamantina.sp.gov.br, conforme Cronograma disponível no edital do Concurso Público – Anexo V.

Para todos os cargos, a prova objetiva será composta de 10 questões de português, 05 de matemática e 15 de conhecimentos específicos. O edital com todas as informações está disponível em www.adamantina.sp.gov.br e www.inepam.org.br