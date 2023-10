Elevação de viaduto na SP-294, muda tráfego em Flórida Paulista ‎

Intervenção é necessária para adequação da altura do dispositivo; ‎trânsito no local será interrompido na sexta-feira, 20

A Eixo SP Concessionária de Rodovias coloca em prática nesta sexta-feira (20) um plano ‎operacional com o objetivo de elevar a estrutura do viaduto localizado no ‎ km 605+400 da SP 294 ‎–‎ Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, em Flórida Paulista. A obra trará mudanças no tráfego até dezembro e requer ‎atenção de motoristas que utilizam o dispositivo.

Durante a obra, o viaduto terá interdição na passagem superior que liga a SPA 605/294 à Usina Floralco e ao bairro Indaiá. Desta forma, a passagem inferior sob o viaduto continuará com o tráfego nas quatro faixas de rolamento, em ambos os sentidos, tendo apenas os acostamentos com fechamento, conforme a indicação de sinalização de obra.



Com início previsto para esta sexta-feira e conclusão no fim de ‎dezembro, a nova etapa compreende o posicionamento dos macacos ‎hidráulicos e deslocamento da estrutura da obra de arte a partir do ‎rompimento das juntas de dilatação que irão separar as lajes. Após este ‎procedimento, as equipes elevarão a estrutura para a ‎adequação à altura padrão, de 5,50 metros.

O condutor deverá redobrar a atenção à sinalização e manter velocidade reduzida ‎no trecho. O ‎cronograma poderá sofrer alterações em decorrência de condições ‎climáticas. ‎