PROPPG divulga programação de palestras e minicursos dos Congressos Científicos 2023

Promovidos pela Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PROPPG), os Congressos Científicos – edição 2023 (CIC 2023) do Centro Universitário de Adamantina, irão ocorrer de 23 a 25 de outubro no Câmpus II (Av. Francisco Bellusci, nº 1.000).

Além das tradicionais apresentações de trabalhos, o evento científico contará com mesas-redondas, palestras por área de conhecimento e minicursos, cujas pré-inscrições seguem até esta quarta-feira, 18. A relação final de aceitos para os minicursos será divulgada no site fai.com.br/cic dia 20.

A apresentação dos trabalhos do CIC, CPC e CIC Jr ocorrerá em todas as noites do evento, a partir das 19h30, no bloco I do Câmpus II.

Com o tema “Ciência: Avanços e Desafios”, as palestras por área de conhecimento foram divididas para cada noite, a partir das 19h30. A segunda-feira, 23, será dedicada à área das Biológicas e da Saúde. A terça-feira, 24, às Ciências Humanas e a quarta-feira, 25, às Exatas e Agrárias.

Programação das palestras

Na primeira noite, 23, a temática “Uso de células mesenquimais no tratamento de feridas crônicas” será ministrada pela bióloga, mestra em Biologia Celular e Molecular pela Universidade de São Paulo (USP) e pesquisadora da In Situ Terapia Celular, Juliana Magro.

Na sequência, o economista, mestrando em Propriedade Intelectual pela Universidade Estadual de Maringá (UEM), Diego Jovino Luduvério, irá palestrar sobre “Inovação Universitária: Patentes como impulsionadoras do progresso tecnológico”. Atualmente, Jovino é coordenador do Escritório de Propriedade Intelectual na Agência de Inovação Tecnológica da Universidade Estadual de Londrina (AINTEC/UEL).

No dia 24, haverá o lançamento do livro “Psicologia e Saúde no Trabalho: da teoria à prática”, organizado pelo Prof. Dr. Cassiano Ricardo Rumin, que também é autor de capítulo, e pela Prof.ª Ma. Evelyn Yamashita Biasi, autora de capítulo.

Após o lançamento do livro, a advogada associada à Moore Brasil, professora, mestre e doutoranda em Ciência e Tecnologia pela Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), Ana Cristina Oliveira Mahle, irá ministrar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

O tema “A tutela jurídica do Software no direito brasileiro” será apresentado pelo docente e advogado especialista em Direito Digital e Proteção de Dados Pessoais, Prof. Me. José Eduardo Lourencini.

Na quarta-feira, 25, será divulgado o Projeto Nossa Gente, que visa a formação e transformação demográfica da Nova Alta Paulista, por meio da ressignificação da percepção dos símbolos regionais, além da formação de professores engajados com a história e a geografia regional, promovendo o pertencimento ao lugar.

A palestra da área de Exatas e Agrárias será sobre “Inovação e Tecnologia aplicada aos Negócios”, ministrada pelo tecnólogo em Processamento de Dados e Comunicação Social (FAI), Alan Martins Zilioti, que atualmente é CEO do Grupo Zoom, e pelo cientista da computação e doutorando em Agronegócio e Desenvolvimento (UNESP), Leandro C. T. de Albuquerque, professor do Instituto Federal de Educação.

O 17º Congresso de Iniciação Científica de nível Universitário (XVII CIC) é destinado aos alunos de graduação, o 16º Congresso de Iniciação Científica é direcionado aos estudantes dos ensinos Fundamental, Médio e Técnico (XVI CIC Júnior), e a 13ª edição do Congresso de Pesquisa Científica é voltada aos graduados, professores e pesquisadores (XIII CPC).

Minicursos

A PROPPG disponibilizou 11 minicursos: Suturas básicas; Moldando o corpo – técnicas de massagem modeladora; Criatividade digital: aprendendo a criar com IA generativa; Introdução à inteligência artificial no dia a dia – análise de dados com Excel; compostagem caseira e de campo – princípios agroecológicos; Iniciação teatral – jogos e improvisação de cena; Oficina de “Procrastinação: entre travamentos e demandas, como lidar?”; Cine Debate – “Cultura do desperdício – por uma sociedade mais consciente” (2017); Cine debate – “Envelhescência” (2018); Reforma tributária e o sistema tributário nacional; E “Como realizar compras eficientes com a nova lei de licitações?”.

A programação completa está disponível em www.fai.com.br/cic.

Lançamento de Foguetes

A VIII Jornada de Lançamento de Foguetes será um evento à parte, permitindo a participação dos estudantes de graduação. Agendada para o dia 24, às 14h30, nas proximidades do bloco IV do Câmpus II, a data poderá ser alterada mediante as condições climáticas.

“Neste ano, além dos alunos dos ensinos fundamental e médio, teremos os alunos da graduação participando do Lançamento de Foguetes”, afirma a pró-reitora de Pesquisa e Pós-Graduação, Profa. Dra. Márcia Zilioli Bellini.