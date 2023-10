Ex-diretor do Escritório de Desenvolvimento Regional é homenageado pela Câmara de Ouro Verde

O prof. Francisco Torturello, Ex-Diretor do Escritório de Desenvolvimento Regional da 10ª Região Administrativa de Presidente Prudente, constituída por 53 municípios do Oeste Paulista, recebeu homenagem na noite de segunda-feira (16), na Câmara Municipal do Município de Ouro Verde.

A homenagem foi realizada mediante a Moção Nº 04/2023, de 11 de setembro de 2023, pelos serviços inestimáveis prestados aquele Município, durante os anos de 2019 a 2023, ultrapassando R$ 3 milhões só daquela secretaria (ex-SDR – Secretaria de Desenvolvimento Regional, hoje SGRI- Secretaria de Governo e Relações Institucionais).

A iniciativa da homenagem partiu do vereador Adriano Vieira Piedade (Adriano ViePie) e aprovado por unanimidade na Câmara Municipal de Ouro Verde.