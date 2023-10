Retomadas as obras do asfalto entre o distrito de Ameliópolis/Prudente e o Rio do Peixe/Flórida

As obras de prolongamento do asfalto da Rodovia Raimundo Maiolini na ligação entre o distrito de Ameliópolis/Presidente Prudente e o Rio do Peixe/Flórida Paulista, foram retomadas esta semana pela empresa contratada pelo governo do Estado de São Paulo para a realização dos serviços.

As obras haviam sido paralisadas no mês passado e estava gerando preocupação, uma vez que a pavimentação é bastante aguardada, e irá fazer a ligação da região Sorocabana e Alta Paulista, encurtando a distância entre as duas regiões.

As obras na Rodovia Raimundo Maiolini tiveram início em junho de 2022 e compreendem 10,4 quilômetros de pavimentação asfáltica, com investimento de quase R$ 20 milhões, que foi destinado pelo governo do Estado de São Paulo.





Atualmente, segundo o DER-SP, as obras contam com um índice de execução equivalente a 66%.

EMPRESA

Em posicionamento oficial, no começo deste mês a empresa contratada para a execução da obra, a Vitória Serviços Operacionais informou que as obras foram paralisadas para que fossem feitos alguns ajustes técnicos, diante de “divergências pontuais” entre o projeto licitado e o trecho em construção.

A empresa ainda prometeu a entrega final da obra até o dia 25 de dezembro.