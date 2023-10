Grávida, mulher perde o controle e capota pick-up em Flórida Paulista

Uma fisioterapeuta de Flórida Paulista sofreu um acidente no início da tarde desta quinta-feira (19), na vicinal que liga ao Distrito de Indaiá do Aguapeí, próximo do Bairro Três Porteiras.

Nossa reportagem esteve no local momentos após o acidente, onde a vítima, que está grávida, havia sido socorrida e levada para atendimento médico.



Apesar do enorme susto, ela passou por exames e sofreu apenas escoriações. Tanto a gestante quanto o bebê passam bem.

Momentos antes da postagem desta matéria, nossa reportagem falou com a vítima que é moradora do Indaiá.



Ela relatou ao jornalismo Folha Regional, que “perdeu o controle e tentou voltar para a pista, porém, o veículo que já estava descontrolado, foi para a direção da cerca”.

Após atingir a cerca, veículo capotou e parou com as rodas “para o ar” no meio do pasto.

A Polícia Militar esteve no local e registrou a ocorrência.