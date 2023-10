Polícia prende suspeito de furtos no comércio de Flórida Paulista

Está em andamento a ocorrência de apresentação na Delegacia de Polícia, do suspeito de praticar pelo menos três furtos no comércio de Flórida Paulista.

As informações dão conta de que ele foi capturado no início da noite desta quinta-feira (19), com o empenho das polícias Civil e Militar.



Alguns dos objetos e parte do dinheiro furtado em duas farmácias foram recuperados.

Ele também é investigado pelo furto em um mercadinho da cidade.

A reportagem do jornal e site Folha Regional segue acompanhando a ocorrência.