Amnap busca apoio de Alckmin para aplicação de recursos federais na Alta Paulista

A finalidade, segundo Cardim, é buscar apoio financeiro do Governo Federal para o desenvolvimento dos setores agrícola e ambiental, como ocorre com a Regionalização da Saúde, que é implementada pelo Governo paulista. A solicitação faz parte do plano ‘Alta Paulista do Futuro’, um conjunto de ações de curto, médio e longo prazos que visa o progresso social e econômico.

“A Regionalização faz parte de um projeto maior. Agora, estamos elaborando dois planos, um agro e outro ligado ao meio ambiente, para nós, prefeitos, pleitearmos recursos para seguirmos adiante com uma região de mais oportunidades, que fomenta o desenvolvimento do nosso povo”. Conforme apresentado ao vice-presidente da República, a ideia é realizar novamente um fórum de debate da Alta Paulista, com a presença de autoridades, gestores, empresários, acadêmicos e outros segmentos da sociedade regional. “Nosso objetivo é promover a segunda edição deste encontro. Já fizemos o convite ao Alckmin. E, com a presença dele, apresentaremos os dois planos que estão em desenvolvimento. São dois setores essenciais que podem oferecer novas perspectivas econômicas e desenvolvimentistas para as nossas cidades”, complementa Cardim.