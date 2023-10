Escritor e diretor da Escola Pércio, lançará livro da história de Flórida Paulista

Lançamento acontecerá no dia 25 de outubro, data do aniversário da cidade

O escritor e atual diretor da Escola Pércio, Tiago Rafael dos Santos Alves, vai lançar na próxima semana um livro com a “Breve História de Flórida Paulista”.

A obra vai ser apresentada para a população de Flórida Paulista e região em evento programado para ser realizado nas dependências da Câmara Municipal, em 25 de outubro, a partir das 20h, onde autoridades locais, personalidades, convidados e a população poderão conhecer o trabalho.



Foram mais de 13 anos de dedicação e envolvimento do escritor com o livro que agora se torna uma realidade, trazendo fatos, dados e os principais acontecimentos da Cidade Amizade, cujo lançamento ocorre juntamente com as comemorações dos 82 anos do município.

Tiago Rafael tem uma história bastante ligada ao município de Flórida Paulista, onde por muitos anos atuou como inspetor de alunos e esteve a frente de vários projetos. Agora, mais recente, assumiu a direção da Escola Pércio.