PROPPG prorroga inscrições para 10 minicursos até dia 22

A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PROPPG) do Centro Universitário de Adamantina prorrogou, até o dia 22, as inscrições para 10 minicursos ofertados na edição 2023 dos Congressos Científicos (CIC 2023), de 23 a 25 de outubro no Câmpus II (Av. Francisco Bellusci, nº 1.000). A relação final dos inscritos nas vagas remanescentes será divulgada dia 23, às 12h.

Englobando as três áreas do conhecimento, os minicursos que ainda têm vagas são: Moldando o corpo – técnicas de massagem modeladora; Criatividade digital: aprendendo a criar com IA generativa; Introdução à inteligência artificial no dia a dia – análise de dados com Excel; Compostagem caseira e de campo – princípios agroecológicos; Iniciação teatral – jogos e improvisação de cena; Oficina de “Procrastinação: entre travamentos e demandas, como lidar?”; Cine Debate – “Cultura do desperdício – por uma sociedade mais consciente” (2017); Cine debate – “Envelhescência” (2018); Reforma tributária e o sistema tributário nacional; e “Como realizar compras eficientes com a nova lei de licitações?”.

A apresentação dos trabalhos do CIC, CPC e CIC Jr ocorrerá em todas as noites do evento, a partir das 19h30, no bloco I do Câmpus II.

Com o tema “Ciência: Avanços e Desafios”, além dos minicursos, haverá palestras todas as noites, a partir das 19h30. A segunda-feira, 23, será dedicada à área das Biológicas e da Saúde. A terça-feira, 24, às Ciências Humanas e a quarta-feira, 25, às Exatas e Agrárias.

A programação completa das palestras e minicursos, bem como das apresentações de trabalhos está disponível em www.fai.com.br/cic.