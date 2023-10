Zé Neto e Cristiano são condenados a pagar R$ 20 mil para epitaciano após show em Venceslau

A dupla sertaneja Zé Neto & Cristiano foi condenada a pagar indenização de R$ 20 mil a um homem, morador de Presidente Epitácio. Ex-marido de uma fã dos cantores, o rapaz foi xingado pela plateia após pedidos do cantor Zé Neto durante uma apresentação dos artistas realizada no evento Faive Rodeio Show no dia 15 de outubro de 2022 em Presidente Venceslau.

A informação da condenação é do jornalista e colunista do UOL, Rogério Gentile, e foi publicada nesta terça-feira (17).

Durante a apresentação em Presidente Venceslau, em determinado momento do show, o cantor Zé Neto quis saber se na plateia havia alguém que estava com o relacionamento recém terminado. Uma mulher moradora de Presidente Epitácio, que estava grávida, levantou a mão e foi convidada pelo artista a subir no palco.

Ele pediu para a moça contar a história do fim do relacionamento, e ao saber o nome do ex-marido da fã, Zé Neto disse para o público: “Vamos mandar o Reginaldo [nome fictício] tomar no cu agora.” O cantor ensaiou com a plateia e na contagem do três fez o público gritar; “Chupa Reginaldo”.

A cena do show foi registrada pelo público e viralizou no país por meio das redes sociais.

De acordo com o jornalista Rogério Gentille, na Justiça, o homem disse que não estava no show e soube por amigos da “brincadeira” da dupla sertaneja. Ele alega que virou piada na cidade de Presidente Epitácio, além de ter desenvolvido ansiedade e nervosismo após a repercussão do ocorrido no show na Faive.

O que disse a dupla no processo

O jornalista Rogério Gentile, publicou em sua coluna no UOL que na defesa apresentada à Justiça, os cantores declararam que a gestante era a única responsável pelos eventuais danos morais causados ao rapaz, afinal ela havia mencionado o nome do ex-marido em público.

Disseram também que o autor do processo estava querendo “aparecer” e que o pedido de indenização era uma tentativa de ganhar dinheiro de modo “ilícito”. Afirmaram ainda que o rapaz não provou ter sofrido problemas psicológicos em decorrência do episódio.

A Justiça não aceitou a argumentação e condenou a dupla a pagar a indenização de R$ 20 mil. O autor do processo queria, além da indenização, um pedido público de desculpas, mas a Justiça rejeitou.

As partes fizeram um acordo renunciando ao direito de recorrer.