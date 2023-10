Quarto de residência é destruído após incêndio

Na manhã desta quinta-feira (19), um incêndio em residência foi registrado por volta das 10h na Rua Florianópolis, na Vila Santa Helena, em Parapuã. O incidente destruiu o quarto da casa, mobilizando as equipes de resgate e as autoridades locais.

O incêndio demandou do trabalho de equipes de resposta à emergência, que atuaram de forma eficaz para controlar a situação. O Corpo de Bombeiros de Osvaldo Cruz e o caminhão-pipa da Prefeitura Municipal atuaram em conjunto.

No início, vizinhos que presenciaram o fogo no quarto da residência utilizaram mangueiras de água que contribuíram para conter parte das chamas.

O Subtenente Sivieri, do Corpo de Bombeiros, relatou que a causa do incêndio possivelmente se deu devido a um curto-circuito. Os moradores estavam ausentes no momento do incidente. “Com o apoio do caminhão-pipa da Prefeitura de Parapuã, o fogo foi completamente extinto”, afirmou Sivieri em entrevista, acrescentando: “O local já está seguro e não apresenta mais riscos.”



Os bombeiros, incluindo Siviere, Cabo Kaneraha e Soldado Dezan, realizaram o trabalho de rescaldo, uma etapa importante do serviço de combate a incêndios, em que se buscam possíveis focos de fogo escondidos ou brasas que possam reacender.

Os moradores da casa foram aconselhados a remover o restante das telhas, uma medida preventiva para evitar futuros incidentes, visto que parte do telhado ficou danificada durante o incêndio. A Polícia Militar local também esteve presente na ocorrência, contribuindo para garantir a segurança no local.