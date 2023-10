FLORA RICA: Prefeito e Comissão do Rodeio entregam R$ 61.278,00 ao Hospital da Esperança

Acompanhados do prefeito de Flora Rica, Fábio Luiz Florentino de Faria, os representantes da Comissão de Apoio do município estiveram na tarde de segunda-feira (23) no Hospital de Esperança (HE) para a prestação de contas do 2° Leilão Beneficente, realizado no dia 01 de outubro.

O valor foi entregue pelo prefeito Fábio e Comissão composta pelos integrantes: Paulo Fernando Gomes, Felipe Cordeiro Dias, Osmar Pereira da Silva Júnior, Elizeu Carlos da Silva e Daniel Nascimento, ao presidente do Hospital da Esperança de Presidente Prudente, Francelino Magalhães.

No total, foram arrecadados R$ 61.278,00, entregues para ao presidente do Hospital de Esperança Francelino Magalhães, que parabenizou a iniciativa.

“Estivemos com vocês em 2019, na primeira edição do Leilão e vimos desde então como o trabalho de vocês é importante para o nosso hospital. Os eventos beneficentes são de extrema importância para continuarmos nossas atividades. Muito obrigado!”, enfatizou Francelino.

Neste ano, o leilão encerrou a programação da Festa do Peão 2023 de Flora Rica, que reuniu milhares de pessoas da região.

Lembrando que o Hospital da Esperança também atende pacientes florarriquenses em tratamento contra o câncer.