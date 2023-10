IRAPURU: Lions Clube entrega prêmio para vencedora do Concurso “Cartaz da Paz”

Em reunião ordinária do dia 23, o Lions Clube de Irapuru – Caçula fez a entrega oficial do prêmio ao 1° colocado do Concurso “Cartaz da Paz!”, promovido anualmente em todos os clubes existentes no planeta.

Em Irapuru, a aluna vencedora foi Daniely Aparecida Santos Ribeiro da EE Prof. José Edson Moysés.

O prêmio foi entregue pelo presidente do Clube João Carlos Costa e, como é feito todos os anos o clube sempre em parceira com a escola desenvolve esse trabalho voltado a alunos de 11 a 13 anos.

O trabalho a nível de Irapuru foi coordenado pelas associadas Regina Mori e Rosemary Calegão e após escolhido em Iapuru, estará participando de outra seletiva a nível de distrito, seguindo até o processo internacional.

Daniely na ocasião esteve acompanhada por sua genitora e por representantes da escola.