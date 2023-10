IRAPURU: Praça do Lions receberá iluminação

O Lions Clube de Irapuru – Caçula que adotou a praça localizada na avenida Euclides da Cunha (próximo ao jardim municipal) – que estava em situação de abandono – deu um novo visual ao local.

O clube leonino construiu calçadas, colocou bancos, mesas e plantou mais árvores, para dar àquele espaço um aspecto urbano aceitável.

Há algumas semanas foi iniciada movimentação na praça com a retirada de algumas árvores.

De acordo com o Lions Clube, chegou o momento de iluminar o espaço, razão pela qual o clube iniciou esse trabalho.

Haviam árvores já plantadas no local, o que foi feito sem qualquer critério e pelo seu porte não dariam visibilidade à iluminação necessária. Outras, as raízes arrebentaram o calçamento e já estavam atingindo as residências próximas.

De acordo com informações, no início do ano, uma mãe andava com seu filho de colo quando tropeçou numa das raízes expostas e veio ao chão, sendo socorrida por um senhor que passava pelo local.

Por tudo isso, os órgãos responsáveis do município foram procurados e após fundamentação autorizaram a erradicação de alguns exemplares evidenciando que outras seriam plantadas em locais pré-estudados.

O trabalho está sendo feito visando a implantação do projeto de iluminação daquela praça e desta forma proporcionar maior segurança e conforto ao local.

Conforme garante a comissão do meio ambiente do Lions Clube de Irapuru, como também a diretoria, as calçadas serão recuperadas, novas árvores plantadas e a iluminação será uma realidade naquele espaço que deixou de ser um local abandonado, mas adotado pelo clube leonino que tem excelentes serviços em favor da comunidade irapuruense.

Para se ter uma ideia, desde a sua fundação, o Lions Clube de Irapuru Caçula já plantou no município, cerca de 1.200 árvores.