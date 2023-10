JUNQUEIRÓPOLIS: Prefeitura abre inscrições para Concurso Público

A Prefeitura de Junqueirópolis publicou na tarde desta quinta-feira, 26/10, o edital do Concurso Público nº 001/23 para provimento do quadro efetivo na Administração Municipal. As inscrições serão abertas na próxima segunda-feira, 30/10, e seguirá até o dia 30 de novembro no site: www.valespe.com.br.

Ao todo, serão oferecidas vagas para 38 cargos, sendo eles: Advogado, Agente Comunitário de Saúde – ESF I, Agente Comunitário de Saúde – ESF II, Agente Comunitário de Saúde – ESF III, Agente Comunitário de Saúde – ESF IV, Agente Comunitário de Saúde – ESF V, Agente Comunitário de Saúde – ESF VI, Agente Comunitário de Saúde – ESF VII, Agente Comunitário de Saúde – ESF VIII, Assistente Social, Auxiliar de Agropecuária, Auxiliar de Farmácia, Auxiliar de Serviços da Educação I, Auxiliar de Serviços da Educação II, Avaliador Físico, Braçal Masculino, Encanador, Enfermeiro, Escriturário, Farmacêutico, Lubrificador, Médico Veterinário, Motorista, Operador de Caixa, Operador de Máquina, Pintor, Professor Assistente, Professor da Educação Básica II – Educação Especial, Professor da Educação Básica II – Educação Física, Professor da Educação Básica I – Educação Infantil, Professor da Educação Básica I – Ensino Fundamental, Psicólogo (4 horas), Psicólogo (8 horas), Serviços Gerais, Técnico de Enfermagem, Técnico de Informática, Técnico Esportivo e Tratorista.

O valor das inscrições varia entre R$ 10 e R$ 15, dependendo do cargo escolhido. Os salários variam de R$ 1.709,59 a R$ 5.894,31 e a escolaridade exigida depende do cargo pretendido.

De acordo com o edital, serão admitidas até duas inscrições para cargos diferentes, desde que seja em período oposto com compatibilidade de horário para realização da prova.

Segundo o edital, não serão fornecidas informações a respeito de datas, locais e horários de realização das provas e demais eventos, por telefone ou e-mail e o candidato deverá observar rigorosamente as formas de divulgação estabelecidas no edital e demais publicações no endereço eletrônico www.valespe.com.br.

O edital reforça que é de responsabilidade exclusiva de o candidato acompanhar as publicações de todos os atos, editais, resultados, convocações e comunicados referentes a este Concurso Público até o resultado final no site da Velespe.

O edital completo está disponível também no site da Prefeitura através do link:

https://www.junqueiropolis.sp.gov.br/…/editais/0/3/3590/