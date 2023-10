1º Fórum de Desenvolvimento Rural recebe 128 produtores em Presidente Prudente

O evento foi organizado pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural de Prudente, órgão ligado à Seagri

O “1º Fórum de Desenvolvimento Rural – Inovações Tecnológicas na Horticultura”, realizado em Presidente Prudente na manhã desta sexta-feira (27/10), recebeu 128 participantes, Na Etec “Dr. Antônio Eufrásio de Toledo”, antigo Colégio Agrícola. A realização do Fórum contou com o apoio da Unoeste, Fatec, Sebrae, Etec e Unoeste. O prefeito Ed Thomas foi representado pelo secretário municipal de Agricultura e Abastecimento, Maurício Nabhan Garcia.

O evento foi organizado pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural de Prudente, órgão ligado à Seagri, que com o sucesso desta primeira edição já planeja um novo Fórum com novas temáticas sugeridas pelos produtores. A data para o próximo ano será definida pela comissão organizadora.

Na ocasião os participantes foram recepcionados com um café da manhã e em seguida participaram de palestras: “Produção de hortaliças no Oeste Paulista: Estratégias para produção no Verão”, ministrada por Edgard Henrique Costa Silva (Unoeste); ‘Implantação e Produção de Folhosas em Sistema Hidropônico, ministrada por Afrânio Coimbra; e “Tendências de Mercado e Comercialização de Frutas, Verduras e Legumes”, com Diógenes Kassaoka.

O encontro contou com a presença de produtores rurais das seguintes associações do município de Presidente Prudente: Associação de Produtores Rurais do Oeste Paulista, Associação de Pequenos e Médios Produtores Rurais dos Bairros 1º de Maio, Timburi e Ponte Alta; Associação dos Cidadãos do Campo de Presidente Prudente; Associação dos Pequenos e Médios Produtores Rurais do Bairro Aeroporto e Associação da Agricultura Familiar de Presidente Prudente, com associações e cooperativas da região e contou ainda com a participação de tecnicos da CATI (Coordenadoria de Assistência Técnica Integral do Estado de São Paulo) e ITESP (Instituto de Terras do Estado de São Paulo e profissionais ligados na Horticultura).