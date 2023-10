Lucélia vence e está classificada na categoria sub 11 para a fase regional do Campeonato Estadual de Futebol

Na noite de quinta-feira (26), as equipes luceliense de futebol que são parte integrante do Programa de Ensino Municipal de Cultura e Esportes (PEMCE), foram até a cidade de Flórida Paulista para enfrentarem nas categorias sub 11, 13 e 15 as equipes de Adamantina.

Na categoria sub 13, os meninos de Lucélia foram derrotados pelo placar de 1 a 0, e não tem mais chances de classificação para a fase regional. Já na categoria sub 15, em um jogo muito disputado, selecionado luceliense não conseguiu a vitória, finalizando o placar em 2 a 1 para os adversários, e agora depende de combinações da próxima rodada para poder ter chances de seguir na competição.

Na categoria sub 11, o selecionado de Lucélia que vem apresentando muita qualidade técnica e tática, venceu por 3 a 2 os adamantinenses, garantindo assim a classificação invictos para a fase regional da competição.

A diretoria de esportes destaca a grande evolução do futebol luceliense após a implantação do PEMCE e a grande dedicação do professor Michael Santos que vem dando muitos resultados. Ao todo, são mais de 130 alunos em diversas categorias no futebol.