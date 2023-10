Grêmio Vila Rennô de Lucélia perde na Copa Sábadão

O Grêmio da Vila Rennô, tradicional equipe futebol de Lucélia, na sua participação na Copa Sábadão de Futebol da Região de Presidente Prudente, no sábado (28) pelas oitavas de finais da competição fez o jogo de ida em Cruzália.

Em uma partida muito disputada e com várias chances de gols desperdiçadas, os luceliense, foram derrotas pelos donos da casa, pelo placar 4 a 2. Os gols foram marcados por Elizeu e Caruso

JOGO DE VOLTA

As duas equipes voltam a se enfrentar no jogo no sábado (4), em local a definir entre Campos da Vila Rennô ou do Jardim América (ao lado do Ginásio de Esportes), para garantir sua classificação para próxima fase, o Grêmio da Vila Rennô, prescisa vencer por 2 gols de diferença, já que fez a melhor campanha.