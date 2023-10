Odontologia comemora 20 anos da disciplina de Implantodontia em simpósio

O curso de Odontologia do Centro Universitário de Adamantina comemora nesta terça-feira, 31, os 20 anos de existência da disciplina teórico-prática de Implantodontia, na matriz curricular da graduação. Com pioneirismo reconhecido no país, a disciplina é citada em artigos científicos e teses de doutorado.

A programação do Simpósio de Implantodontia prevê palestras nos períodos da manhã e da tarde, das 7h30 às 17h30, no Auditório Miguel Reale, Câmpus II (Av. Francisco Bellusci, 1.000).

“A disciplina de Implantodontia Clínica na FAI foi criada para dar uma formação mais completa aos nossos alunos, em uma época que esta área era pouco explorada na graduação. Então, fizemos um projeto dentro da disciplina para os alunos terem, além do conhecimento teórico/laboratorial, também a parte clínica, com atendimento aos pacientes de Adamantina e região”, explica o pioneiro da implantação, Prof. Dr. Marcos Tadeu Adas Saliba.

Marco na história do curso

O docente frisa ser um “orgulho” para o curso falar dos 20 anos de história, “sabendo que temos muitos alunos formados com essa base completa que a disciplina oferece e com diversos pacientes reabilitados com implantes nesse período, devolvendo a função mastigatória e estética, possibilitando, assim, uma melhora na condição de vida, conforto e autoestima”.

Atualmente, os docentes Prof. Dr. Marcos Tadeu Adas Saliba, Prof. Dr. Jean Paulo Rodolfo Ferreira, Prof. Dr. Cláudio Maldonado Pastori e Prof.ª Ma. Lilian Merino Rodolfo Saito lecionam a disciplina de Implantodontia.

“A disciplina de Implantodontia da FAI é um diferencial muito grande no curso de Odontologia, por ser pioneira no país e sendo reconhecida e citada em artigos científicos, dissertações de mestrado e teses de doutorado”, ressalta.

De acordo com a coordenadora do curso de Odontologia, Prof.ª Dra. Lithiene Ribeiro Castilho Padula, grande parte das Instituições de Ensino Superior (IES) da região sul e sudeste do Brasil, especialmente as particulares, ainda não ofertam a disciplina de implantodontia e quando ofertada tende a ser obrigatória e teórica apenas.

“Em nosso curso, a disciplina é teórico/prática realizada na clínica-escola. Há 20 anos, desde o início desta graduação, de forma inédita, o aluno instala implantes e confecciona próteses sobre implantes, haja vista a complexidade deste procedimento e diferencial oferecido a estes estudantes que serão lançados no mercado de trabalho com perfil generalista e com habilidade para diagnosticar, planejar e até mesmo realizar em alguns casos selecionados o tratamento nesta área tão promissora da reabilitação. Em nome do curso de Odontologia parabenizo os docentes pelo trabalho de excelência realizado ao longo dos anos, trazendo inúmeros benefícios a esta instituição”, finaliza a coordenadora.

Em 2003, a disciplina de implantodontia teve início na instituição com os professores Marcos T. A. Saliba e Fellippo Ramos Verri.

Programação

Das 8h às 8h30, o Prof. Dr. Marcos Tadeu Adas Saliba irá palestrar sobre a “História de 20 anos de Clínica de Implantodontia na graduação da FAI”. Na sequência, das 8h30 às 10h, o Prof. Dr. Fellippo Ramos Verri ministrará a respeito da “Cirurgia guiada em Implantodontia: mito ou realidade?”.

Haverá meia hora de intervalo para das 10h30 às 12h, a Prof.ª Dra. Juliana Brunetto apresentar sobre “Revelando a harmonização full face: do planejamento a sua execução”. Das 13h30 às 15h, o Prof. Dr. Tárik Polo irá ministrar sobre “Reabilitação Bucal pela técnica All on Four”. Essa técnica é destinada à reabilitação oral de arcada completa.

Após o intervalo de 30 minutos, o CEO da Techsuture Suturas Cirúrgicas, Newton D’Ávila, palestrará sobre “Odontologia: Tendências, gestão e materiais de alta performance”, das 15h30 às 17h.