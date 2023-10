Motociclista morre em grave acidente na Rodovia do Contorno

O motorista que causou o acidente não parou para prestar socorro. Lucas faleceu no local devido à gravidade dos ferimentos.

O MN apurou que o rapaz havia acabado de deixar a loja onde trabalhava, no Marília Shopping e estaria retornando para casa.

Em nota distribuída por rede social, o restaurante onde Lucas trabalhava comunicou o falecimento e a interrupção do atendimento neste domingo (29) e segunda-feira (30) por luto. “Profissional dedicado e responsável, pai presente e amigo de todos”, escreveu a empresa.

O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo motor e fuga de local de acidente.

O velório do motociclista começa a partir das 14 horas deste domingo (29) na sala 6 do Velório Municipal. O sepultamento está agendado para esta segunda-feira (30), às 9 horas, no Cemitério da Saudade.

A Polícia Civil já recolheu imagens de vídeo para tentar identificar o motorista. O MN teve acesso à cena do acidente.