Motorista fica ferido e preso nas ferragens de ônibus após colisão com caminhão na Dutra

O motorista de um ônibus ficou preso nas ferragens do veículo após uma forte colisão com um caminhão na madrugada desta segunda-feira (30) na Rodovia Presidente Dutra, trecho de Cachoeira Paulista.

De acordo com informações repassadas pelo Corpo de Bombeiros, a vítima masculina, de 45 anos, sofreu uma fratura exposta na região do pé direito e precisou ser conduzida ao pronto-socorro de Lorena por uma ambulância da concessionária responsável pelas operações da pista.

Já no ônibus que se envolveu no acidente, oito passageiros que estavam dentro do veículo não sofreram nenhum tipo de ferimento e dispensaram atendimento médico.