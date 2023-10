Prefeitura de Presidente Prudente continua força-tarefa para atender ocorrências registradas no temporal de sexta

O 156, que também ficou de plantão no sábado e domingo, somou 254 chamados.

A Prefeitura de Presidente Prudente, por meio de suas Secretarias Municipais, juntamente com a Prudenco e a Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil, trabalharam durante todo o fim de semana para atender as solicitações recebidas por meio do serviço 156 após o temporal registrado na tarde de sexta-feira (27/10).

Nesta segunda-feira (30/10), as equipes seguem com os trabalhos para concluir os chamados em aberto, que incluem destelhamentos, rompimentos de fios de energia, alagamentos e recolhimento de galhos e árvores.

Conforme o balanço da Secretaria Municipal de Tecnologia (Setec), o 156, que também ficou de plantão no sábado e domingo, já somou 254 chamados, considerando o período entre a manhã de sábado e a manhã de segunda.

De acordo com o balanço das equipes, na manhã desta segunda as ações foram concentradas região do Parque do Povo, Novo Bongiovani, Rua Rui Barbosa, Avenida Ana Jacinta, além de outros locais.

Até o momento, 35 caminhões de galhos, cerca de 60 toneladas, já foram recolhidos. A administração municipal pede que os munícipes tenham calma e colaborem, pois todos os pedidos serão atendidos, conforme as demandas e a gravidade da ocorrência.

A secretária Municipal de Assistência Social (SAS) e primeira-dama, Clélia Tomazini, visitou duas famílias no sábado que tiveram suas casas bastante afetadas pelo temporal de sexta. A visita foi para auxiliar nas demandas por meio dos programas de proteção social oferecidos pela secretaria. Uma das famílias precisou ser retirada da residência, já que parte da estrutura desabou. Já a outra casa sofreu danos no telhado, além de perdas materiais.

Conforme já divulgado anteriormente, a Escola Municipal Doutor Carlo Ceriani, no Humberto Salvador, também foi danificada, principalmente na estrutura do telhado. Não haverá aula na unidade escolar entre segunda (29) e quarta-feira (01), enquanto são executados os reparos.

Veja a lista de algumas ocorrências atendidas nesta segunda-feira:

– Rua Orlando Mungo, 156, Residencial São Paulo;

– Rua Elizeu Vila Real, 65, Jardim Maracanã;

– Rua das Margaridas, 10, Cohab;

– Rua das Jaqueiras, 147, Cohab;

– Rua Visconde de Barbacena, 20, São Judas Tadeu;

– Rua Angela Magoso Manganaro, 44, Residencial Florenza;

– Rua José Manoel Fonseca, 110, Vila Euclides;

– Rua Alberto Artoni, defronte ao P.A Santana;

– Rua José Vitório Silla, 91, Jardim Panorâmico;

– Rua dos Ibiscos, 110, Cohab.