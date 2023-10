Finais da Copa AMNAP de Futsal categoria menores acontecem sábado

A Judá Artigos e Eventos Esportivo de Lucélia em parceria com AMNAP (Associação dos Municípios da Alta Paulista), realizam no próximo sábado (4), no Ginásio de Esportes de Lucélia ” Eng. Agrônomo Daniel Luiz Dias, as finais da Copa AMANP de Futsal Categoria Menores.

Cincos cidades em diferentes categorias se duelam em quatros confrontos em busca do título da importante competição regional.

PROGRAMAÇÃO

O organizador e coordenador do evento esportivo Júlio José Moreno, definiu que o primeiro duelo terá o seu início à partir das 8h00. Confira a programação dos jogos que serão realizados:

– CATEGORIA SUB – 12

CT DALLAS FUTSAL /AUDAX/ UNIMED/ ADAMANTINA x JUNQUEIRÓPOLIS

– CATEGORIA SUB – 14

JUNQUEIRÓPOLIS x AITEC SANDULUS/TUPÃ

– CATEGORIA SUB – 10

LUCÉLIA/PEMCE x JUNQUEIRÓPOLIS

– CATEGORIA SUB – 16

LUCÉLIA/ PEMCE x HERCULANDIA

ARBITRAGEM

Os árbitros, mesários e cronometristas, serão todos de responsabilidade do quadro da Judá Artigos e Eventos Esportivo.