Flórida sedia capacitação regional realizada pela Drads

Flórida Paulista sediou em seu auditório da Secretaria Municipal de Educação, na última segunda-feira (23), uma importante capacitação realizada pela Diretoria Regional de Assistência e Desenvolvimento Social (Drads) de Dracena/Alta Paulista.

Coordenado pelo diretor regional, Marcelo Lopes Alves, o evento contou com a explanação e orientações prestadas pelos técnicos da Drads, quanto ao Sistema PMAS WEB 2024, quanto ao Sistema PMAS WEB 2024, instrumento legal que estabelece diretrizes, objetivos e metas da política municipal de assistência social da região, sistematiza as ações e o planejamento do processo de consolidação da mesma pelo período de quatro anos.

Participaram da capacitação os gestores responsáveis pelo preenchimento do sistema e representantes dos Conselhos Municipais de Assistência Social.

Ao todo, 22 municípios, compreendidos de Osvaldo Cruz a Panorama, marcaram presença na capacitação, o que foi considerado bastante positivo pelo diretor Marcelo Lopes, que destacou ao jornalismo Folha Regional a realização de novos encontros e o trabalho que vem sendo desenvolvido com o intuito de aproximar os órgãos de gestão da Drads, fazendo assim com que o sistema de políticas públicas seja cumpridos e beneficiar os que dela necessitam.