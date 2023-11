GRAN MEMORIAL FUNDO VIVER é inaugurado em Lucélia

A população de Lucélia e região está convidada para a apresentação e inauguração do Gran Memorial Fundo Viver.

Até 4 de novembro, as portas estarão abertas para que todos possam conferir de perto como ficou a moderna e imponente estrutura do memorial que se torna um dos maiores da região.

O espaço com a assinatura do renomado empresário luceliense Waldir Baessa (Grupo WB), que está em seu quarto mandato na presidência do Grupo Unividas; foi idealizado para acolher as famílias e amigos nos momentos de despedida.

O Gran Memorial Fundo Viver foi edificado na Rua Nemetala Audi, 220 – Parque das Palmeiras em Lucélia.